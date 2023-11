Donna morta dopo aver cenato in pizzeria, indagati i due titolari e un medico

Ci sono tre indagati, con l’accusa di omicidio colposo, per la morte di Gerardina Corsano, la 46enne che si era sentita male fino a morire dopo avere cenato in una pizzeria di Ariano Irpino (Avellino) insieme al marito, Angelo Mennino, imprenditore agricolo di 52 anni, ricoverato ora in ospedale in gravi condiziono. Gli indagati sono i due titolari della pizzeria e un medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Gerardina e il marito, Angelo Meninno, erano infatti stati già visitati due volte nella struttura sanitaria per i forti dolori allo stomaco e per due volte erano stati rimandati a casa. Probabile che la coppia possa essere rimasta intossicata dal botulino contenuto nel condimento di una pizza mangiata sabato sera.