Milano, esplosione in appartamento: muore un uomo di 75 anni

Una persona è morta in seguito di un’esplosione avvenuta all’interno di un appartamento al quattordicesimo piano di un palazzo a Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti in via San Mamete 9/1 al quartiere Adriano alla periferia Est. Sul posto sono al lavoro squadre del distaccamento di Sesto San Giovanni, nucleo Saf e carro Soccorso della centrale di via Messina. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco la vittima risulta essere un uomo di 75 anni. Era in cucina quando si è verificata l’esplosione che ha sprigionato le fiamme che hanno investito l’anziano. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.