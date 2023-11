Follia a Catania, giovane sdraiato su un divano sul tettuccio di una Panda che gira per la città IL VIDEO

Rintracciato e sanzionato dalla polizia di Stato di Catania il responsabile di diverse violazioni di norme del codice della strada, commesse alla guida della sua autovettura e protagonista di un video diffuso sui social nel pomeriggio di sabato e diventato virale nel giro di poche ore. In particolare, agenti del commissariato Borgo Ognina hanno chiuso una breve indagine, scattata immediatamente dopo la pubblicazione, su un social, di un video con una vecchia Fiat Panda di colore bianco che trasportava sul tetto un divano con un giovane sdraiato sopra. Attraverso l’analisi delle immagini, hanno individuato la proprietaria dell’auto, una donna di 43 anni, e sono risaliti poi al conducente della vettura, il marito di 41. Il 41enne, insieme ad un amico, dopo aver ritirato un divano da una conoscente che se ne voleva disfare, lo ha caricato sul tetto dell’auto per trasportarlo a casa. Una volta risalito in macchina, un giovane si è arrampicato, sdraiandosi sul divano e facendosi trasportare lungo la circonvallazione della città. Il conducente, dopo essersi giustificato riferendo agli agenti di «non essersi accorto di trasportare un giovane sdraiato sul divano» - circostanza ritenuta inverosimile dagli agenti - è stato sanzionato con una multa di alcune centinaia di euro, ai sensi del Codice.