Maltempo: ritrovato il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso

Localizzato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del lago di Santa Croce (Belluno) il corpo privo di vita di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso il 2 novembre scorso.

I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, «esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna ai genitori e agli amici tutti».

«Profondo cordoglio» per il ritrovamento del corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso nei giorni scorsi in provincia di Belluno, dopo esser scivolato in un canale mentre fronteggiava il maltempo, viene espresso su X da Giorgia Meloni.

«Alla famiglia, un sentito sentimento di vicinanza insieme a un abbraccio che desidero inviare ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco», aggiunge il presidente del Consiglio.

«A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Vigile del Fuoco Walter Locatello, vittima del maltempo che ha colpito la provincia di Belluno nei giorni scorsi. Rivolgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco». Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.