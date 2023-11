Maltempo in Toscana, trovato il corpo dell'ottava vittima

E'stato ritrovato morto l'anziano disperso a Prato a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso. Le vittime dell'alluvione dunque sono otto. Secondo quanto appreso l'uomo, 84 anni, è stato ritrovato in un vivaio a Prato costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso d'acqua esondato giovedì scorso nella frazione di Figline dove l'anziano abitava e dove è stato ipotizzato stesse tornado in auto quando è stato travolto dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all'improvviso nelle strade.

Allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Umbria. Tra oggi e domani verrà dichiarato lo stato emergenza regionale in Liguria. Arrivano intanto i primi 100 milioni a sostegno delle aziende alluvionate in Toscana. Audizione in commissione Ambiente alla Camera del ministro per la Protezione civile Musumeci.