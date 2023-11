Disturba durante la lezione e il docente lo rimprovera: prof di matematica preso a testate dal papà di un alunno

Sarà denunciato per oltraggio, lesioni e minacce a incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico servizio il padre di un alunno sedicenne che ieri mattina ha colpito con una testata il professore di matematica.

L’episodio, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Villacidro, è avvenuto nell’istituto Alberghiero di Arbus, nel Sud Sardegna. Per il docente aggredito, Pierpaolo Scanu, 56 anni, residente a Cagliari, la prognosi è di 15 giorni di cure.

Anche il genitore violento si è presentato al pronto soccorso, ma dopo il triage ha preferito andarsene. Secondo quanto ricostruito finora, il professore, durante l’ora di lezione in una prima, aveva rimproverato l’alunno che disturbava parlando.

Il ragazzo ha reagito insultando in sardo il docente e minacciandolo, per poi uscire dalla classe e chiamare il padre. Il genitore si è presentato a scuola poco dopo e ha affrontato il professore nell’androne. Dopo l’aggressione, padre e figlio hanno lasciato l’istituto. Nel frattempo, per soccorrere il docente, è stato chiamato il 118, che l’ha accompagnato all’ospedale di San Gavino. Prima di formalizzare la denuncia, i carabinieri stanno approfondendo le indagini per ricostruire l’episodio nei dettagli. ;rimpiazzate» nello schema di frode con nuove persone giuridiche.