Tifosi francesi aggrediti da ultrà milanisti: sono 73, tutti sprovvisti di biglietto per la partita di Champions

Sono risultati tutti sprovvisti dei biglietti i 73 supporter del Psg identificati in tarda serata dalla Polizia sui Navigli dove i tifosi francesi sono stati aggrediti dagli ultrà milanisti e sono poi entrati a contatto con le forze dell’ordine. Il bilancio è di un francese accoltellato gravemente, un altro ricoverato in condizioni lievi e due poliziotti feriti. I controlli sono stati intensificati sui Navigli, all’Arco della Pace, in piazza Duca d’Aosta e in altre zone. Il 34enne ferito in modo grave sarà operato. Il connazionale arrestato per aver colpito un poliziotto sarà processato e per lui sarà probabilmente emesso un Daspo.