Tragedia sfiorata nel Materano, bus di studenti fuori strada: 28 i feriti

E’ di 28 feriti, compreso l'autista, il bilancio finale dell’incidente che nel pomeriggio ha coinvolto un autobus che stava riportando a Montescaglioso (Matera) alcuni studenti che frequentano le superiori a Matera. L'autobus, su cui viaggiavano circa 50 persone, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. Dei feriti - secondo quanto reso noto dall’Azienda sanitaria di Matera - cinque sono stati classificati come codice arancione, poi 15 codici azzurri e otto verdi. «Tutti i feriti, in maggioranza contusi - è scritto in una nota diffusa dall’Asm - sono stati ricoverati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove sono arrivati con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato al Madonna delle Grazie uno dei feriti. L’azienda Sanitaria locale ha attivato immediatamente il piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti presso l’ospedale di Matera». «I medici stanno lavorando senza sosta da questo pomeriggio - ha detto il commissario straordinario dell’Asm, Maurizio Friolo (nominato proprio oggi dalla Giunta regionale) - per la stabilizzazione dei 5 ragazzi contrassegnati dal codice più grave. L’attivazione del piano di emergenza ha permesso di gestire al meglio l’evento coordinando gli interventi delle varie unità operative».

«Appreso dell’incidente che ha coinvolto un autobus di linea delle Ferrovie Appulo lucane lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso», l’assessora lucana alle Infrastrutture, Dina Sileo, ha «provveduto immediatamente a contattare il neo commissario dell’Azienda sanitaria di Matera per sincerarmi delle condizioni dei ragazzi coinvolti». Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana, l’assessora ha evidenziato che «fortunatamente non si registra nessun ferito grave. Al contempo ho sentito l'amministratore delle Fal per capire le dinamiche dell’incidente. Domani ho convocato una riunione in Dipartimento per fare luce sull'accaduto», ha concluso Sileo.