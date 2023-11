Violenta la nipote 11enne nel Barese, arrestato lo zio

Incontra la nipotina di undici anni in strada e la costringe a subire rapporti sessuali. E’ solo uno degli episodi contestati a un 66enne della provincia di Bari, che è stato arrestato dalla polizia, perchè ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Bari, coordinati dalla procura, i fatti risalgono all’estate del 2020. La vittima, appena undicenne, residente in provincia di Bari, raggiunge un paese vicino per far visita alla nonna. Lì vive anche uno zio della ragazzina, che la incontra per strada, la conduce in un luogo isolato e la costringe a subire rapporti sessuali. L’anno successivo, in occasione delle festività natalizie, l’uomo insidia nuovamente la nipote, palpeggiandola nelle parti intime. L’audizione protetta della minore, provata nel corpo e nella mente per quanto accaduto, e i riscontri acquisiti con le investigazioni, anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni, hanno consentito di delineare il quadro indiziario che ha portato alla carcerazione del 66enne.