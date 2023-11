Bambino di 6 anni cade dal balcone, è grave

Un bimbo di sei anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo che questa mattina, attorno alle 7.45, è caduto dal balcone al primo piano di un’abitazione a Reggio Emilia. I soccorsi sono stati immediati e, secondo quanto si apprende, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita sebbene abbia riportato serie fratture e traumi vari. Non chiara la dinamica. Sul posto la polizia di Stato che indaga sull'accaduto.