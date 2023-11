Aperto il primo supermercato senza casse in Italia, ecco come funziona

Apre in Italia il primo supermercato senza casse: ad inaugurarlo domani a Verona sarà la cooperativa trentina Dao, partner del marchio Conad, che gestisce per conto di oltre 230 punti vendita associati nel Nord-Est, e tra i fondatori di Eurospin. A fornire l'infrastruttura tecnologica per gestire i flussi di pagamenti "invisibili» e cashless, si legge in una nota, è stata la paytech Nexi.

Nel punto vendita con insegna Tuday Conad si potranno scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche. Telecamere e bilance intelligenti riconosceranno quanto scelto da ogni cliente, che potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem una volta raggiunta l’area di pagamento, che avverrà in modo esclusivamente digitale, o con carte di ogni circuito oppure con un’apposita app. Il tutto senza la necessità di passare la spesa sul nastro.

«Aprire il primo autonomous store italiano è per noi di Dao, la più piccola delle cooperative della famiglia Conad, motivo di grande soddisfazione e orgoglio», ha affermato il ceo Alessandro Penasa."Con Nexi abbiamo risolto un dilemma particolare per un negozio cashierless: costruire un sistema di pagamento, o meglio, più sistemi (qualunque sia la volontà del cliente), tanto evoluti e fluidi da renderli invisibili".

«Questo progetto è un’altra prova concreta della nostra capacità di offrire esperienze d’acquisto pratiche e innovative delle quali il pagamento diventa una parte integrante, sempre più comodo e veloce, oltre che sicuro», ha dichiarato Dirk Pinamonti, head of ecommerce Italia e Grecia di Nexi. All’apertura del punto vendita di Verona, che si estende su una superficie di circa 200 metri quadri, ne seguirà una seconda a Trento.