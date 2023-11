Frasi inneggianti a Hitler contro gli ebrei, sospesa la docente di matematica

La scuola internazionale H-Campus (H-Farm) ha deciso «la sospensione formale dalle attività lavorative» di Hanane Hammoud, la docente di matematica che ammesso di essere l’autrice della storia su Instagram in cui affermava «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». La scuola si impegna anche «ad assumere tutte le misure necessarie per garantire il benessere della comunità scolastiche».

«Abbiamo immediatamente cercato di ricostruire l’accaduto - racconta la dirigenza di H-Campus - chiedendo all’insegnante la veridicità della notizia che lei ha ammesso, rendendosi conto della gravità del fatto e abbiamo affrontato questa situazione con la massima attenzione e serietà da tutte le angolazioni che coinvolgono la nostra comunità educante».

Il preside, Conan De Wilde, in un suo intervento personale, ha ribadito che «frasi che istigano all’odio o che minimizzano le sofferenze di individui o gruppi sono inaccettabili in qualsiasi circostanza». «Abbiamo organizzato una discussione e un confronto in cui coloro che hanno causato dolore si incontrano con coloro che erano feriti. Abbiamo iniziato questa mattina, con gli studenti del Diploma programma e l’insegnante che ha fatto i commenti offensivi e inappropriati su Instagram. Stabiliremo un percorso successivo - aggiunge - coinvolgendo studenti e insegnanti».