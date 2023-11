Tiziano Ferro racconta il suo "mostro": "Sette anni dall'ultimo bicchiere"

«7 anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato». Con questo post su Instagram Tiziano Ferro festeggia il traguardo raggiunto lontano dalla dipendenza dall’alcol. Poche parole che hanno fatto in poche ore il pieno di commenti positivi da parte dei fan. «Spero che il traguardo raggiunto oggi sia un ulteriore motivo per essere fiero di te sempre», «La tua forza è sempre stata d’esempio, oggi più che mai. So bene cosa voglia dire lottare contro questo mostro e sono veramente fiera e commossa nel vederti vincere», «Il mio modello di riferimento, sono sempre più fiera di te», si legge sul profilo dell’artista.