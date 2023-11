Il manager di Pino Insegno: "Nessuna comunicazione ufficiale, condurrà lui L’Eredità". E Fiorello ironizza: al suo posto Figliuolo

«Apprendiamo dagli organi di stampa che Pino Insegno sarebbe stato estromesso da L’Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay. Al momento, quindi, possiamo solo rilevare l'ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima. Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma».

Diego Righini, manager di Pino Insegno, commenta così «le notizie circolate nelle ultime ore che davano per certa l’uscita di Pino Insegno dall’Eredità».

Fiorello ironizza: "L'Eredità" la conduce Figliuolo

Terminata la prima settimana di "VivaRai2!». Fiorello, in collegamento dal 'glass' del Foro Italico, ha suonato anche stamattina la sveglia insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda, come di consueto tra buonumore, balli, musica e le immancabili notizie del giorno, nella sua improbabile rassegna stampa. Primo argomento 'L'Eredità', quiz show di Rai1 che dovrebbe cambiare conduttore, a discapito di Pino Insegno: «Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza eredità: i miei parenti non mi hanno lasciato niente e me la sono cavata», ha ironizzato subito Fiorello. «Anche a me hanno chiuso programmi, sono cose che succedono: troppo clamore - ha poi aggiunto ancora -. Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c'è un’emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice 'ci penso iò». Fiorello ha poi commentato le notizie dal mondo ecclesiastico: "Oggi si parla anche di donne sacerdoti e di fine del celibato per i preti, lo dice padre Alberto Maggi. Sta proprio cambiando tutto. Avremo poi anche una fiction, 'Don Matteà...». Passaggio infine sulla politica: «Zaia e Lollobrigida fotografati in sella ai cavalli ad una fiera. Pensate, erano cavalli del PD: come sapete anche gli animali sono schierati. Ad esempio, i cinghiali sono di centrodestra...». A proposito del governatore del Veneto, «gli è stato intitolato un esemplare di pesce di 50 milioni di anni fa. Lo hanno chiamato il 'pesce Legà, perché si opponeva all’invasione dei saraghi nel Mediterraneo...».