Auto contro cavallo che attraversa la strada: 57enne muore nell'impatto

Una donna di 57 anni è morta all’alba di oggi in un incidente stradale lungo la strada statale 3 Flaminia, nei pressi di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito, la donna è finita con l’auto contro un cavallo che ha attraversato la quattro corsie. Soccorsa da vigili del fuoco e personale del 118, la 57enne, secondo quanto si è apprende, è deceduta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate nell’impatto.