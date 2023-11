Panico a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, dove nella notte una tremenda esplosione ha fatto crollare una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. Nella struttura erano presenti 30 persone: 12 di queste sarebbero rimaste ferite e 4 sarebbero in condizioni più gravi. Non sembrerebbero esserci altre persone sotto le macerie