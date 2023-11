Prosegue la fase di maltempo. Domenica di allerta gialla in Calabria (fascia tirrenica) e Sicilia con piogge e temporali

Per la giornata di domani la Protezione civile nel suo bollettino segnala criticità con allerta gialla in cinque regioni: Calabria, Basilicata, Campania, Toscana e Sicilia. Le criticità per rischio idraulico si segnalano in Toscana a Bisenzio e Ombrone (Pt) e in Calabria sul Versante Tirrenico Settentrionale, sul Versante Tirrenico Centro-settentrionale, sul Versante Tirrenico Centro-meridionale e sul Versante Tirrenico Meridionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali con allerta gialla in Basilicata (Basi-D), in Calabria (versanti Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale) e in Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico).

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico con allerta gialla in Calabria (versanti Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale, Centro-meridionale e Meridionale), Campania (Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento),

Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico) e Toscana (Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr).

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste su Toscana centro-meridionale, Lazio orientale e settori interni centrali, settori costieri orientali della Puglia, Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia e restanti settori centro-occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori tirrenici della Calabria. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Previste poi nevicate al di sopra dei 1100-1300 m sui settori alpini di confine centro-occidentali e dell’Alto Adige, in rialzo nel corso della giornata al di sopra dei 1600-1800 m a partire dai settori occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Mari molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio, tendente ad agitato il Mare di Sardegna settentrionale.