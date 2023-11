Non riceve più il reddito di cittadinanza e per la rabbia danneggia il bancomat di Poste Italiane, infrangendo lo schermo dello sportello. E’ successo giovedì sera a Reggio Emilia, dove un 56enne è stato denunciato dalla polizia. Le volanti sono intervenute nella sede di Poste di via don Andreoli per una segnalazione della salo operativa. L'uomo ha ammesso fin da subito quello che aveva fatto, utilizzando un tubo metallico preso da un vicino cantiere.