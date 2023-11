Abusa di due bambine e poi torna a cercarle dopo il divieto di avvicinamento: 60enne ai domiciliari

Arresti domiciliari per un 60enne di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) che ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da due minori vittime in passato - quando entrambe avevano meno di 10 anni - di abusi sessuali da parte sua. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo tra il 2014 e il 2017 in più occasioni aveva costretto una delle due bimbe e, almeno in un caso, l’altra, a subire atti sessuali.

Le violenze avvenivano quando le due minori frequentavano la sua casa per ragioni di amicizia tra le rispettive famiglie, anche in assenza dei genitori, e venivano avvicinate con vari pretesti o lusinghe. A conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla e avviate a seguito della denuncia della mamma, il 60enne era stato denunciato alla procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, e accusato del reato di violenza sessuale aggravata in quanto compiuta ai danni di minori.

A suo carico era stata pertanto emessa dal gip di Reggio Emilia un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, con la prescrizione di non avvicinarsi al domicilio delle minori e di mantenere una distanza di almeno 30 km dalla loro abitazione. A distanza di circa un anno l’uomo ha violato tali prescrizioni presentandosi senza alcuna autorizzazione nelle vicinanze dei luoghi frequentati dalle vittime ed è stato arrestato. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno eseguito il provvedimento.