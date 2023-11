Torino, era stato trovato in condizioni gravi in casa del padre, 13enne muore in ospedale

Il ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita era stato trovato in gravi condizioni nella casa del papà, venerdì a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, e trasportato subito in ospedale a Torino, dove oggi è morto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che escludono responsabilità di terzi.

Vicino al corpo del ragazzo, in situazione critica, venerdì non sono stati trovati computer fissi, né portatili. Non viene comunque esclusa l’ipotesi di una challenge (sfida) pericolosa, ovvero uno di quei giochi di morte che alcuni adolescenti praticano in rete su qualche social. Viene vagliata infatti la possibilità che il ragazzo non partecipasse direttamente alla challenge, ma che l’avesse vista e seguita anche senza essere coinvolto direttamente.