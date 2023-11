Onda anomala uccide turista italiana a Tenerife

Doveva essere una vacanza al caldo dell’Oceano ma si è trasformata una tragedia per una donna valtellinese annegata dopo essere stata travolta da un’onda anomala sulla spiaggia di Tenerife. Era in pensione da circa un anno e, dopo una vita di lavoro, aveva deciso di trascorrere un intero mese insieme al compagno, Dino Botatti, alle Canarie. Ieri mattina, invece, è arrivata la morte per Rosalinda Tegiacchi, 65enne ex dipendente della Provincia di Sondrio in pensione da circa un anno, volontaria del Gruppo di protezione civile dell’Ana (Associazione nazionale alpini) di Tresivio (Sondrio), paese in cui viveva.

La donna da tutti conosciuta come Rosy, è annegata nell’Oceano atlantico, travolta ed inghiottita da un’onda anomala. Si trovava sulla spiaggia con il compagno, con cui stava cercando di rifarsi una vita dopo essere rimasta vedova anni fa del marito, Valentino.

«Una passeggiata tranquilla sulla battigia, i piedi nell’acqua - racconta Riccardo Tangherloni, coordinatore della sezione Ana -. All’improvviso è arrivata un’onda anomala, che l'ha trascinata nell’Oceano. Il compagno mi ha riferito che ha tentato invano di tenerla a sé, ma era troppo violenta la forza dell’acqua, e Rosy è stata inghiottita». I due bagnini che si trovavano sulla spiaggia si sono tuffati e hanno cercato in ogni modo di raggiungerla, ma solo dopo quasi due ore di tentativi l'hanno trovata. A riva, i soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma era troppo tardi, Rosalinda Tegiacchi era già morta. Aveva raggiunto Tenerife una decina di giorni fa, e contava di rimanerci tutto il mese.

Era conosciuta e apprezzata soprattutto per la sua attività di volontariato, sempre in prima linea quando c'era bisogno, nei recenti eventi alluvionali in Emilia Romagna o a Milano a tagliare gli alberi abbattuti dal maltempo nel parco Trenno. Specializzata in antincendio boschivo, negli anni ha partecipato a diverse campagne promosse dal Gruppo Ana. Ora si pensa a rimpatriare in Valtellina la salma, ma le pratiche burocratiche, di cui si sta occupando in prima persona il compagno che si trova ovviamente ancora a Tenerife, non sono affatto semplici. Forse sarà cremata là e tornerà l’urna ceneraria.

La donna, vedova, non aveva figli. «Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa della nostra Rosy - dichiara Fernando Baruffi, sindaco di Tresivio - preziosa collaboratrice che ha affrontato le difficoltà della vita con grande determinazione, sacrificio e spirito altruistico. Ha assistito il marito ammalato grave per anni senza perdersi di coraggio e donandogli un rene».