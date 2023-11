"Piccola pornostar", Dammi un bacio con quel rossetto rosso". Prof di regione a processo per molestie

Frasi e apprezzamenti inappropriati alle allieve. Di questo deve rispondere in tribunale a Torino un insegnante di religione in un liceo. Gli episodi risalgono agli anni fra il 2018 e il 2021. L’uomo, un 55enne, è stato sospeso lo scorso anno. Le parti lese sono sei, tutte minorenni. Secondo le accuse, l'insegnante avrebbe rivolto alle studentesse parole come «dammi un bacio con quel rossetto rosso», «sei bellissima», «piccola pornostar». Vi sarebbero stati anche casi di carezze.

Gli episodi sono emersi quando il consiglio di classe si è rivolto al preside. La procura ha chiesto al tribunale di modificare l'imputazione originaria di violenza sessuale in «molestie». La decisione verrà presa al termine del dibattimento, in programma a dicembre.