Ragazzi scomparsi: ex fidanzato Filippo Turetta indagato tentato omicidio

Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, è indagato dalla Procura di Venezia per l’ipotesi di tentato omicidio. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l’iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito «al primo esito» delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente

rilevanti.

L’iscrizione nel registro degli indagati - aggiunge la Procura lagunare - è stata fatta a seguito della denuncia di scomparsa dei due, dopo le ricerche e in seguito «al primo esito» degli accertamenti «su eventuali responsabilità penalmente rilevanti».