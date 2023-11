Drogata, si sveglia completamente nuda sul tavolo di un ristorante dopo una festa: si sospetta una violenza sessuale

Una donna di 31 anni si è svegliata nuda sdraiata sul tavolo di un ristorante del centro di Milano, in piena notte, nel locale chiuso e dove si era svolta una festa. È stata soccorsa dai carabinieri, che ora indagano per una presunta violenza sessuale. La donna, che aveva assunto stupefacenti, è stata portata alla Mangiagalli, clinica specializzata in questo genere di reati. I vestiti della 31enne, che sono stati trovati in un altro punto del ristorante, sono stati sequestrati.

E’ stata la ragazza a chiamare il 112 dopo essersi risvegliata completamente nuda in un ristorante di zona corso Sempione. I militari dell’Arma intervenuti hanno dovuto rompere una finestra per accedere all’interno. La 31enne che non ricorderebbe nulla di quanto successo è stata accompagnata in codice verde alla clinica Mangiagalli per la visita specialistica per i casi di sospetta violenza sessuale.

Dalle prime informazioni risulta che ieri sera nel ristorante di via Poliziano si sia svolta una festa di compleanno di un conoscente della 31enne.