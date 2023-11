Trovato il corpo di Giulia Cecchettin, la famiglia: "Ora il momento del dolore". Confermato il passaggio della Punto di Filippo in Austria

E’ di Giulia Cecchettin il corpo trovato dai vigili del fuoco poco lontano da Barcis (Pordenone). Il ritrovamento risale alle 12 di oggi. Negli ultimi giorni le ricerche si erano intensificate proprio in quella zona perchè secondo la ricostruzione fatta grazie alle celle agganciate dal telefonino dell’ex fidanzato c'erano due ore di buco temporale. «Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine». Lo ha detto, in una breve dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin, l’avvocato Stefano Tigani che, con l’associazione Penelope, sta assistendo la famiglia.

E’ stato, intanto, confermato il passaggio della Fiat Punto di Filippo Turetta in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Lo apprende l’ANSA da fonte qualificata in conferma di una notizia anticipata da Il Messaggero. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz.