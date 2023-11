Cerca di uccidere un 67enne e poi si toglie la vita: morto suicida un 87enne

Tentato omicidio e suicidio a Randazzo, nel Catanese. Un 87enne ha tentato di uccidere un uomo di 67 anni sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, poi con la stessa arma si è tolto la vita. Il ferito è stato trasferito nell'ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118. Indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo e del comando provinciale di Catania coordinati dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo che escludono che ci siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Delle due persone, al momento, si conoscono soltanto le iniziali: la persona che ha sparato e poi si è suicidato è S. M, di 87 anni, mentre la persona ferita è F.

P., di 67 anni. Quest'ultimo, colpito all'avambraccio e sinistro e all'addome, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso. E' al Trauma Center del nosocomio, dove i medici stanno eseguendo i necessari accertamenti diagnostici. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe vigile e collaborante. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le personalità delle due persone coinvolte e le loro frequentazioni per capire in che rapporti erano e risalire a dinamica e movente del tentato omicidio-suicidio.