Milano, si sveglia nuda nel bagno del ristorante: analizzati i filmati delle telecamere. S'ipotizza violenza sessuale

Continua a non ricordare nulla la 31enne che all’alba di sabato si è svegliata nuda chiusa dentro a un ristorante in corso Sempione a Milano, dopo una festa con amici ed ex colleghi. L’ipotesi è che sia stata violentata. Le telecamere di sorveglianza presenti nel locale esaminate dai carabinieri, come riportano anche alcuni quotidiani, l’hanno ripresa entrare in bagno più volte, in un’occasione, non l'ultima, anche insieme a un amico. Poco prima che la festa finisse, intorno all’una, la donna è stata immortalata nuovamente mentre raggiungeva la toilette da sola, per poi uscire soltanto quattro ore dopo.

Dopo avere chiamato i carabinieri con il sospetto di essere stata vittima di una violenza sessuale, la 31enne è stata portata alla clinica Mangiagalli di Milano per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso, i cui esiti non sono ancora noti. Come ha riferito lei stessa agli investigatori, aveva assunto alcol e stupefacenti.