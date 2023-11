Marco Musumeci, il super-testimone dell’omicidio di Giulia Cecchettin: "Ho chiamato il 112 quella notte"

«Sì, sono stato io a chiamare il 112 quella notte, certo. Che ore erano? Circa le 23 e un quarto, su per giù. Se ho sentito chiamare aiuto? Non posso rilasciare altre dichiarazioni. Ho già detto tutto ai Carabinieri e ai familiari della ragazza».

Così poco fa, parlando al citofono della sua abitazione, ha risposto il super-testimone dell’omicidio di Giulia Cecchettin, Marco Musumeci, l’uomo che ha dato l'allarme udendo le grida della ragazza, aggredita da Filippo, nel parcheggio a 150 metri da casa Cecchettin.

C'è un video con l'auto di Filippo durante la fuga

Un video delle telecamere di sorveglianza mostrato dal Tg1 riprende l’auto guidata da Filippo Turetta che attraversa le Dolomiti nell’Alto Veneto dopo essersi disfatto del corpo di Giulia Cecchettin. Sono le 7 e 22 di domenica 12 novembre. Le strade appaiono quasi deserte in quello che è uno degli ultimi avvistamenti del ragazzo in Italia prima di continuare la fuga in Germania dove verrà arrestato ed è in attesa di essere consegnato alle autorità italiane.