Treno merci con un guasto ai freni lungo la linea del Sempione: il macchinista se ne accorge e si lancia in corsa

Sfiorato il dramma questa mattina poco prima delle 7 per un incidente ferroviario lungo la linea del Sempione. Un treno merci proveniente da Briga, in Svizzera, e diretto allo scalo merci di Domo2, a Domodossola, all’altezza della stazione di Preglia, ha avuto un guasto al sistema frenante. Il macchinista, resosi conto della situazione, si è lanciato dal locomotore abbandonando il treno in corsa. Nella caduta l’uomo è rimasto ferito, al momento non si conoscono le sue condizioni. Il treno lanciato senza controllo ha proseguito verso lo scalo merci ed ha terminato la sua corsa su un binario morto contro dei respingenti. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone durante la corsa del convoglio senza conducente. Sul posto è al lavoro la Polizia Ferroviaria per ricostruire l’accaduto. Presenti anche i tecnici dello Spresal.