Violenza sulle donne, indagine Istat: il 20% degli uomini pensa che sia causata dal modo di vestirsi

Gli stereotipi sulla violenza sessuale (a partire da quello classico, cioè una sottintesa responsabilità della donna) sono duri a morire: il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo, e in particolare il 39,3% degli uomini pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e quasi il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. Lo rileva l’Istat, nell’indagine dal titolo 'Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: primi risultatì, relativa a dati provvisori maggio-luglio 2023.

Dal report emerge che il 39,3% degli uomini ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, contro il 29,7% delle donne, un uomo su cinque (19,7%) pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire rispetto al 14,6% delle donne. Corrispondono, invece, le opinioni di uomini e donne sulla responsabilità attribuita alla donna in alcune circostanze. Circa l’11% ritiene che una donna vittima di violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile, circa il 10% ritiene che se una donna dopo una festa accetta un invito da un uomo e viene stuprata sia anche colpa sua.