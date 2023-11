Medico di base arrestato per abusi su una paziente incinta

Un medico di base di 43 anni è agli arresti domiciliari per violenza sessuale su una paziente. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese). Lo riporta il quotidiano La Prealpina. I fatti contestati risalgono a un mese fa. La giovane paziente incinta si sarebbe rivolta al medico per chiedere la certificazione di alcuni mesi di malattia. La donna si era recata nello studio medico insieme alla figlia minorenne del compagno. Il dottore, invece di visitarla - questo il racconto della donna - l’ha molestata. Una volta sfuggita all’aggressione la giovane ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. La procura ha disposto il sequestro dei tre telefonini e del pc del professionista e nel computer gli inquirenti hanno trovato una cartella dove, oltre ad una foto scattata alla ragazza, c'erano altre 2.800 immagini: di queste una cinquantina realizzate nello studio del dottore ad altrettanti pazienti. Per il professionista è la seconda denuncia per molestie ad una paziente.