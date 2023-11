Rimprovera il marito dopo un commento fuori luogo su Giulia Cecchettin: lui la prende a pugni e la accoltella

A Portogruaro una donna è stata brutalmente attaccata dal marito in seguito a una sua reazione a un commento inappropriato dell'uomo riguardo al femminicidio di Giulia Cecchettin. L'uomo, già segnalato per precedenti atti di violenza, l'avrebbe prima colpita con un pugno e successivamente ferita con un coltello. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 20 novembre, come riportato da Il Gazzettino. Dopo aver assistito a un servizio televisivo sulla giovane di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, l'uomo avrebbe commentato in modo insensibile: "Chissà che cosa aveva combinato", riferendosi alla vittima. La moglie, indignata, lo avrebbe ripreso dicendo: "Ma che cosa stai dicendo? Parli da criminale". La reazione dell'uomo è stata violenta, con un pugno all'addome seguito dall'utilizzo di un coltello per infliggere ulteriori ferite alla donna.