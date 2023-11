Liti in famiglia e acido gettato in faccia ai nipoti, condannata la zia

Lanciò verso di loro acido, sfregiandole, per dissidi di famiglia. Le vittime avevano 17 e 23 anni e la responsabile dell’accaduto, per i giudici, è la loro zia. Lesioni aggravate ai danni della due sorelle, per un episodio avvenuto il 30 maggio dello scorso anno.

La nona sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Caputo) ha condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione la ventunenne Francesca Pierro, zia delle vittime. Per la donna, che dal 27 luglio 2022 è ai domiciliari, la Procura di Napoli aveva chiesto 10 anni di reclusione.

Nonostante l’arresto della donna, le tensioni tra parenti sono proseguite, e lo scorso 10 ottobre, la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato e messo ai domiciliari il nonno 63enne delle due vittime e una sua figlia di 46 anni.