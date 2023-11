Un 18enne minaccia la ex: "Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin", arrestato ad Aosta

I carabinieri di Aosta hanno arrestato un 18enne accusato di aver minacciato di morte la sua ex fidanzata con un chiaro riferimento a Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex in Veneto. «Ti faccio fare la fine di quella là», avrebbe detto alla sua ex (minorenne) il 18enne arrestato nella giornata di ieri. Nei suoi confronti è stato firmato un ordine di custodia cautelare. Sono stati i genitori della ragazza, una studentessa, a rivolgersi ai carabinieri.

Dopo vessazioni, minacce e violenze la giovane aveva lasciato il 18enne, il quale avrebbe cominciato a mandarle messaggi minatori, poi a pedinarla davanti a scuola, ad appostarsi alla fermata dell’autobus e, infine, a pronunciare il riferimento a Giulia, considerato una minaccia di morte.