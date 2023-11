Genova, la festa diventa una trappola: 17enne stuprata da un branco di "amici"

Doveva essere una festa con gli amici invece si è rivelata una trappola. Quattro studenti tra i 17 e i 20 anni sono adesso indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo. Vittima una studentessa di 17 anni. I fatti, descritti dal Secolo XIX, risalirebbero al marzo 2023 e la ragazza ha formalizzato la sua denuncia negli uffici della squadra mobile di Genova. All’esito delle indagini, qualche settimana fa, una volta ricostruito il quadro della violenza e identificati i presunti autori la cui posizione è al vaglio della magistratura. Secondo quanto appreso i fatti si sono svolti in un appartamento dove la ragazza si è recata per «partecipare a una festa». Al suo arrivo però ha trovato solo i quattro studenti.