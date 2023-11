Esplode una bombola in una villetta, tre donne gravemente ustionate

Tre donne sono rimaste ustionate in tutto il corpo nell’incendio divampato dopo un’esplosione di gas avvenuta stamane attorno alle 9.30 in una villetta a tre piani a Siniscola (Nuoro), in via Cadorna. L’elisoccorso le ha trasportate al centro ustioni di Sassari.

La deflagrazione - dovuta a un accumulo di gpl fuoriuscito dalla bombola della cucina al primo piano - ha distrutto una delle pareti e divelto porte e finestre nell’appartamento, secondo quanto accertato finora dai vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola.

Inoltre, si è sviluppato un incendio che ha investito la cucina. Le tre donne che si trovavano nell’abitazione sono state portate in salvo da una squadra dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Sono in corso accertamenti sulle cause d’innesco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Siniscola.