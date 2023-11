Il legale di Filippo Turetta non presenterà istanze al Riesame nè di affievolimento della misura cautelare in carcere al gip nell’interrogatorio di domani. Lo ha riferito l’avvocato Giovanni Caruso al termine dell’incontro col suo assistito in carcere.

«Per rispetto dell’autorità giudiziaria non anticipo alcunchè sull'interrogatorio di domani, se Turetta si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere». Così ancora il legale di Turetta.