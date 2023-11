Laura Pausini rivela a Mara Venier: "Ho un problema al cuore da quando ero piccola"

Le lacrime per Pippo Baudo

Baudo la volle tra le Nuove Proposte nel 1993 e poi le consigliò di presentarsi con "Strani Amori" tra i Big, l'anno dopo. "La solitudine fu un successo strepitoso, mi ricordo Sanremo in festa, tutti gli orchestrali alzati ad applaudire: da allora sei partita in tutto il mondo. Laura sei grande, continua ad essere così, canta sempre perché quanto canti vinci sempre", il messaggio di Baudo in video, accolto dall'artista tra le lacrime: "Mi ha scoperto lui. Ti voglio bene Pippo! Gli devo tutto".