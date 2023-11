“Lui ha preso due donne belle, giovani e aitanti, mentre a noi danno solo dei catorci”: bufera sul sindaco del Pd di Modena

«Lui ha preso due donne belle, giovani e aitanti, mentre a noi danno solo dei catorci». A Modena questa frase che il sindaco Pd del Comune di San Prospero Sauro Borghi avrebbe pronunciato nel corso di un incontro sulla sanità pubblica, alla presenza di diversi professionisti, riferendosi al personale medico assunto, diventa un caso politico. Parole indirizzate da Borghi nella prima parte ad un direttore di un reparto dell’ospedale di Mirandola poi ad un altro medico presente. Frase che oggi Manuela Spaggiari, segretario provinciale di 'Noi Moderatì riporta in una nota, ma è anche lo stesso Pd, per voce della Conferenza delle donne, a prendere una posizione netta sull'accaduto. «A Roma come a Modena, il Pd - dice Spaggiari - scende in piazza a difesa della libertà delle donne, contro il sessismo e la violenza fisica e verbale che tante di noi subiscono. Battaglie che come donna, ovviamente, condivido e che mi vedono sempre in prima fila. Dispiace davvero notare, e non è la prima volta, che il Pd tollera comportamenti 'scorretti' da parte dei suoi rappresentanti. Il caso del giorno, davvero imbarazzante, è quello del sindaco di San Prospero Sauro Borghi», aggiunge Spaggiari prima di riportare la frase incriminata». Dallo stesso Pd poi critiche al primo cittadino della Bassa modenese: «Caro sindaco Borghi - scrive la Conferenza delle donne dem - le facciamo questo appello. Quando e se le torna la fregola irrefrenabile di esternare una battuta sessista mentre riveste il ruolo affidatole dalle cittadine e dai cittadini, per favore, si taccia. Non ci metta in imbarazzo - prosegue la Conferenza delle donne del Pd - e chieda scusa prima ancora che siamo noi a chiederle di farlo».