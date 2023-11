Smentito lo stop ad "Avanti Popolo" con Nunzia De Girolamo. Sergio: nessuna chiusura anticipata di programmi Rai

"Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione". Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che ha aggiunto: «Parlare di "chiusure anticipate" di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. E’ chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all’andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia - ha precisato - come detto alla presentazione lo scorso luglio, i palinsesti autunnali terminano nel mese di dicembre. Quindi, nessuna chiusura anticipata, come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare».

Sementita, quindi, la notizia circolata nelle ultime ore, secondo la quale la Rai chiuderà in anticipo il programma televisivo Avanti Popolo, talk show condotto dall’ex deputata di centrodestra ed ex ministra delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo.

Il programma torna regolarmente in onda martedì 28 novembre, alle 21.20 su Rai 3. Al centro della nuova puntata la violenza di genere, tra cronaca e attualità, con una lunga pagina dedicata al femminicidio di Giulia Cecchettin, fino alle partecipatissime manifestazioni in tutta Italia il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nunzia De Girolamo intervisterà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per approfondire il tema della sicurezza, degli interventi e dell’azione di prevenzione volti a contrastare questo fenomeno, che sarà fulcro anche del faccia a faccia tra il giornalista e conduttore Bruno Vespa e la senatrice Emma Bonino.

E ancora, il femminicidio sarà affrontato attraverso il racconto di Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa dal padre per vendetta, e si parlerà di educazione sentimentale analizzando anche il rapporto tra giovani e social. Fatti e argomenti che saranno dibattuti insieme al popolo-pubblico in studio e in collegamento con gli ospiti, tra i quali la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il giornalista e conduttore radiofonico Tommaso Labate e il sessuologo Marco Rossi.