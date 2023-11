Incidente ferroviario di Brandizzo, spuntano 2 nuovi indagati: sono dirigenti di Rfi

Ci sarebbero altri 2 indagati nell’inchiesta sull'incidente ferroviaria di Brandizzo (Torino) che costò la vita a cinque operai. Tra loro ci sarebbero dirigenti di Rfi. Nelle perquisizioni nelle sedi di Rete ferroviaria italiana di Torino e Roma, su mandato dei pm della Procura di Ivrea, Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, coordinate dalla procuratrice Gabriella Viglione, carabinieri, guardia di finanza, agenti della polizia ferroviaria e tecnici dello Spresal hanno acquisito file informatici e documenti

Oltre agli uffici Rfi di Porta Nuova, la principale stazione ferroviaria di Torino, le perquisizioni nel capoluogo piemontese hanno interessato quelli di Lingotto. Per la strage che costò la vita a cinque operai nella notte tra il 30 e 31 agosto erano stati iscritti nel registro degli indagati il tecnico di Rfi Antonio Massa, il capo cantiere Andrea Girardin Gibin e i vertici, 4 dirigenti, della ditta Sigifer, l’azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Il numero complessivo degli indagati nell’inchiesta della Procura sale così a 8.

Rfi, da società 'massima collaborazione e trasparenza'

«Su mandato della Procura di Ivrea e in relazione all’incidente sul lavoro di Brandizzo, da questa mattina agenti di Polizia Giudiziaria stanno acquisendo documenti negli uffici di Rete Ferroviaria Italiana, a Roma e a Torino». Così Rfi in un nota dopo le perquisizioni di questa mattina e gli avvisi di garanzia in relazione all’inchiesta sulla strage di Brandizzo. «La società, con tutto il personale interessato, sta fornendo la massima collaborazione, in assoluta trasparenza, agli agenti di Polizia e agli organi inquirenti che stanno indagando sulle cause dell’incidente», conclude la nota Rfi.