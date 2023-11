Sfreccia con il monopattino elettrico nei corridoi dell'ospedale, infermiere sospeso VIDEO

Su e giù per i corridoi dell’ospedale Capilupi di Capri a bordo di un monopattino elettrico. E’ quanto documenta un video che è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e che il parlamentare ha pubblicato sui suoi canali social. "Scambiano i nosocomi per delle piste e nessuno li ferma. I pazienti protestano», afferma Borrelli. Gli accertamenti effettuati a stretto giro dall’Asl di competenza avrebbero stabilito, secondo quanto si è appreso, che l’uomo sul monopattino è un infermierie dell’ospedale: nei suoi confronti è scattata una sospensione cautelare, in attesa del procedimento disciplinare.

L’uomo ripreso nel video «circolava liberamente tra i corridoi dell’ospedale con il monopattino. Per il personale era tutto normale. Forse è anche lui un dipendente», ha detto a Borrelli la donna che gli ha segnalato il video. «Possibile che esista gente - sottolinea il deputato - che ritenga normale muoversi all’interno di un ospedale in questo modo senza che nessuno dica nulla? Abbiamo chiesto alla direzione sanitaria di verificare con attenzione e di sapere se si è trattato di un caso isolato o di una consuetudine, come sostengono i pazienti esasperati. Se si tratta di personale interno o di un visitatore e di capire come sia stato possibile consentire tutto ciò».

La questione è dunque finita sulla scrivania del direttore sanitario dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdolina, che dopo aver fatto una rapida ricognizione dei fatti ed aver appreso che si trattava di un dipendente, ha subito firmato un provveddimento di sospensione cautelare per poter poi avviare il procedimento disciplinare a carico dell’infermiere col monopattino.