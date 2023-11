Tragico incidente a Mottola: chi erano i quattro militari dell'esercito morti nello schianto

A poche ore dall’incidente stradale di ieri sera nel Tarantino, sulla statale 100 all’altezza di Mottola (Taranto), con 4 morti e 3 feriti, un altro grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5, in località San Basilio. A qualche chilometro di distanza dal luogo del precedente sinistro si sono scontrati un tir e un furgone.

Il conducente di quest’ultimo è rimasto ferito ed è in gravi condizioni. Un’ambulanza l’ha trasportato all’ospedale di Taranto, Santissima Annunziata. Restano gravi le condizioni dei due militari dell’Esercito (bersaglieri, settimo battaglione della Brigata Pinerolo di stanza ad Altamura, nel Barese) che ieri sera viaggiavano insieme ai tre colleghi che hanno perso la vita nello schianto. Erano tutti in una Fiat Multipla.

I due feriti sono del Tarantino, mentre sono deceduti Alberto Battafarano di 42 anni, Domenico Ruggiero di 51 e Cosimo Aloia di 50. Quest’ultimo è di Montemesola (Taranto), mentre i primi due di Taranto. Sono tutti militari. Ha perso la vita nello stesso incidente anche l’autista del van, Francesco Clemente, 60 anni, di Bari. Ferito il passeggero che era con lui. Il van procedeva verso Bari, mentre la Multipla tornava a Taranto.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori e i carabinieri, hanno trovato una scena terrificante. Le salme sono state rimosse intorno alla mezzanotte e la strada è stata liberata e riaperta al traffico, dopo un’interruzione di diverse ore con deviazione sulle arterie vicine, verso la mezzanotte e mezza. Si sta accertando la dinamica dell’impatto.

Il tratto è rettilineo, dista 500 metri dallo svincolo per Mottola, non c'erano ieri sera condizioni di maltempo, ma la Fiat Multipla è stata trovata tutta sulla carreggiata opposta a quella che avrebbe dovuto percorrere, mentre il van era sulla sua corsia di marcia.

La tragedia di ieri allunga la catena di incidenti e di vittime che negli anni si sono succeduti proprio su quel tratto, particolarmente pericoloso all’altezza di una galleria e privo di spartitraffico centrale. La statale per Bari ha infatti una serie di rotatorie dall’ex stabilimento siderurgico dell’ex Ilva sino all’altezza di Massafra (Taranto), ma anche qui senza spartitraffico e prosegue così, senza divisorio centrale, sin dopo San Basilio.

Lo spartitraffico comincia solo all’altezza di Gioia del Colle (Bari) sino al capoluogo regionale. Gli interventi di ammodernamento della statale 100 nel Tarantino sono reclamati da anni proprio per gli incidenti, ma mai partiti. E oggi in prefettura a Taranto c'è un vertice sulla sicurezza stradale che era stato già convocato prima dell’incidente di ieri.

Militari morti in incidente, l'Esercito "vicini a famiglie"

«Profondo cordoglio e solidale vicinanza» sono stati espressi dal capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Pietro Serino, alle famiglie dei tre militari morti ieri pomeriggio in un incidente stradale vicino Mottola, in provincia di Taranto che ha provocato quattro vittime e due feriti gravi. I militari che hanno perso la vita sono Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero Serino augura anche una pronta guarigione ai feriti attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell’Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.