Uccide la moglie con una mazza da cricket. Arrestato da una carabiniera fuori servizio

Meena Kumari, la 66enne di nazionalità indiana uccisa questa mattina dal marito nel centro di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, sarebbe stata colpita con una mazza da cricket - sport molto popolare in India - e non da baseball come emerso in un primo momento. La donna, aggredita prima in casa, sarebbe uscita in strada per cercare aiuto ma l’uomo l’avrebbe raggiunta continuando a colpirla prima di essere fermato da una carabiniera libera da servizio accorsa per le grida della vittima. I parenti della 66enne si stanno recando sul posto del femminicidio, mentre sono ancora in corso i rilievi degli inquirenti. L’uomo è in caserma.