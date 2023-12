Ai funerali di Emanuela, folla e tanti volti noti dello sport. La figlia di Giorgio Perinetti ha combattuto a lungo con l’anoressia

Una folla commossa con tanti volti noti dello sport, tra cui l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha partecipato a Milano ai funerali di Emanuela Perinetti, la figlia dell’ex ds di Roma, Napoli e Genoa, Giorgio, spentasi a soli 34 anni.

Una fine drammatica quella dell’influencer e marketing manager, che aveva combattuto a lungo con l’anoressia.

Davanti alla basilica di Sant'Eustorgio sono state depostedue corone di fiori dell’As Roma e della curva sud Avellino, il cuore del tifo caldo della squadra biancoverde di cui Perinetti è l’attuale responsabile dell’area tecnica.

«E' un momento straziante, non riesco a farmene una ragione», ha ripetuto il papà di Emanuela, «non abbiamo capito quanto fosse grave la situazione, non ce ne siamo resi conto. Non ci sono spiegazioni, non è possibile andarsene così giovani».