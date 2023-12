Caso scommesse, altri quattro calciatori coinvolti: c'è anche Forte del Cosenza I NOMI

Nuovo, probabile, scossone calcio scommesse. Stavolta in Serie B. Il Mattino di Napoli riporta i nomi di Massimo Coda, Francesco Forte (attaccante del Cosenza), Christian Pastina e Gaetano Letizia tra i calciatori coinvolti in un nuovo fronte del caso relativo al calcioscommesse

"Il calcioscommesse torna a scuotere il Benevento, curiosamente mentre si avvicina il derby con la Juve Stabia, come accadde nel 2011 con l’arresto di Marco Paoloni". Stavolta, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, "la Guardia di Finanza è andata a bussare all’abitazione di Christian Pastina, al quale sarebbero stati sequestrati i device nella sua disponibilità. Insieme al difensore giallorosso sarebbero indagati anche Massimo Coda, ora alla Cremonese; Francesco Forte, attualmente al Cosenza; Gaetano Letizia, in prestito alla Feralpi Salò, ma di proprietà del Benevento".

Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano, "i quattro avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989 che norma l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Coinvolte nelle indagini altre due persone che non sarebbero calciatori. Pastina avrebbe negato ogni coinvolgimento e dichiarato ai militari che il conto gioco a lui riferibile era in realtà nella disponibilità dell’ex compagno Letizia".

Sul fronte Cosenza

Stamattina in conferenza stampa, alla vigilia della gara casalinga con la Ternana, il tecnico del Cosenza Fabio Caserta ha comunicato che ancora deve parlare prima con lo stesso Forte. In ogni caso domani potrebbe non giocare con la Ternana (ma questo a prescindere dall'aspetto legato al possibile coinvolgimento nel caso scommesse, ma per una serie di valutazioni di natura tecnica che riguardano tutta la squadra dopo il ko nel derby con il Catanzaro).