Il padre di Filippo Turetta a "Chi l'ha visto": "Forse voleva farle solo paura, ha ucciso il suo angelo"

Così Nicola Turetta (ancora incredulo e attonito), padre di Filippo, ex fidanzato e autore del femminicidio di Giulia Cecchettin. In una intervista rilasciata a “Chi l’ha visto”, il padre di Turetta prova a dare e a darsi delle risposte sul femminicidio compiuto dal figlio. "Forse voleva farle paura" dice.