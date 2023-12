La moglie tradisce il marito e vuole la separazione, ma il tribunale la obbliga a pagare il mantenimento al coniuge

Una singolare vicenda coniugale si è conclusa con una sentenza emessa dal tribunale di Frosinone. Il caso riguarda una donna che, dopo aver tradito il marito, lo ha accusato di maltrattamenti e ha richiesto la separazione con addebito. La corte, però, ha deciso a favore dell'uomo, stabilendo che sia la donna a dovergli versare un mantenimento di 100 euro al mese. Lo riferisce Il Mattino.

Nell'agosto del 2017, il marito scopre che la moglie, dipendente dell'azienda sanitaria locale, conduceva relazioni extraconiugali e inviava messaggi e immagini intime tramite i social network. Dopo la scoperta, la donna lascia la casa coniugale e si trasferisce dalla madre, dando inizio a un processo legale.

Nel processo penale, l'uomo è stato assolto dalle accuse di maltrattamenti in luglio 2023, mentre nel contenzioso per la separazione, il tribunale ha riconosciuto la fedeltà del marito e la responsabilità della moglie per il deterioramento del matrimonio, durato 19 anni e dal quale è nato un figlio ormai adulto e autonomo. La donna è stata accusata di condurre relazioni parallele e di comportamenti inappropriati durante il lavoro.

La disputa legale continua, tuttavia, poiché rimane aperta la questione della casa coniugale, ora al centro di un altro giudizio intentato dalla donna per riacquistarne la disponibilità.