Meloni: apprezzamento per il ruolo e le attività di Poste Italiane nel Paese

Un’intervista in esclusiva al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il fulcro di un’edizione speciale del TG Poste. Nel corso del colloquio a tutto campo con il telegiornale di Poste Italiane, la prima donna Presidente del Consiglio ha tracciato un bilancio del suo primo anno di attività.

Nella lunga conversazione il Capo del Governo ha espresso anche tutto il suo apprezzamento per il ruolo e le attività di Poste Italiane nel Paese: dal progetto Polis alla prima piattaforma online per il made in Italy nel mondo. L’intervista si conclude con una speciale cartolina di auguri inviata dal Presidente del Consiglio a tutti gli italiani in vista delle Festività.

