Sangue sulle strade: 17enne morta in un incidente nel Lazio, gravi altre tre giovani

Una ragazza di 17 anni è morta nelle scorse ore a causa delle ferite riportate nel tragico incidente che nel tardo pomeriggio di ieri ha interessato due vetture in transito lungo la strada Terminillese, a Rieti. Nello schianto tra le due automobili, che viaggiavano lungo la stessa carreggiata, in direzione del centro cittadino, sono rimaste ferite 5 persone: si tratta dei quattro occupanti del veicolo che transitava dietro l’altro mezzo coinvolto, e che, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato la macchina davanti per poi andarsi a schiantare contro un albero posto al lato della corsia, e del conducente della seconda automobile. Tutti i feriti, soccorsi sul posto dal personale medico del 118, sono stati trasferiti d’urgenza al vicino ospedale «San Camillo De Lellis» di Rieti, ma per la 17enne, le cui condizioni sono apparse sin da subito disperate, non c'è stato nulla da fare. Un’altra giovane minorenne rimasta coinvolta nello schianto resta tutt'ora in gravi condizioni, tanto che i medici del presidio ospedaliero reatino stanno valutando un suo eventuale trasferimento presso una struttura di Roma. Gravi anche le condizioni degli altri due giovani, uno dei quali alla guida dell’auto, ricoverato con diverse lesioni e fratture sul corpo. Meno gravi, invece, le condizioni del conducente della seconda vettura rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche gli agenti della polizia locale di Rieti, quelli della polizia alle dipendenze della questura del capoluogo e i vigili del fuoco, ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore il magistrato di turno deciderà se disporre, eventualmente, l’autopsia sul corpo della ragazza, le cui generalità non sono state ancora rese note.